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أخبار العالم

مقتل جنديين أوغنديين اثنين بالصومال في هجوم لحركة الشباب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش الأوغندي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنوده المشاركين بقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال جراء هجوم لحركة "الشباب" المتطرفة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الجيش الأوغندي الليفتنانت كولونيل ديو اكيكي -حسبما نقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية- أن قوات (أميصوم) تعرضت للهجوم أثناء قيامها بدورية في قرية "مركا" الكائنة بمقاطعة "شابيلي السفلى" ما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الجانبين، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجنود دون تحديد عددها.

يشار إلى أن أوغندا هي المساهم الأكبر في قوات الاتحاد الإفريقي المتواجدة في الصومال بعدد ستة آلاف جندي، ويوجد في الصومال حاليا أكثر من 20 ألف من قوات أميصوم.

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