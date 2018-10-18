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أخبار العالم

الصين تؤكد مجددا عدم استخدام سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات التجارية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الصين مجددا أنها لن تقوم بخفض تنافسي لعملتها أواستخدام سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات التجارية، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام مسألة العملة لتوجيه انتقادات للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، اليوم الخميس، تعليقا على التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي جاء خاليا من اسم الصين فيما يتعلق بالتلاعب في سعر الصرف.

وقال كانج :" كدولة مسؤولة، فإن الصين لن تقلل من قيمة عملتها لتعزيز الصادرات، أواستخدام سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات التجارية" .. مشيرا إلى أن الصين ستواصل دفع الاصلاحات القائمة على السوق في سعر الفائدة ونظم الصرف، وستحافظ على سعر صرف متوازن لعملتها الوطنية (الرنمينبي) معربا عن أمله أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام مسألة العملة لتوجيه انتقادات إليها.



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