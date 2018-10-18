الجنايات تعرض فيديو البلتاجي عن أحداث سيناء ضمن أحراز اقتحام قسم العرب

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.





بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.وفى بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين ومثلوهم فى قفص الاتهام وحضور هيئة دفاعهم، وأمرت المحكمة بعرض السيديهات الخاصة بالقضية أرقام 69، 70، 71، تضمن السى دى الأول مقطعا يؤكد فيه البلتاجى أن ما حدث فى سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس محمد مرسى العياط.وقرر الحاضر عن المتهم محمد البلتاجى أن المقطع المعروض على المحكمة الآن مختزل من حوار كامل على قناة "ان تى فى"، والتمس من المحكمة ضم الحوار للوقوف على محتواه ومضمونه، إذ إنه لا يمكن الوقوف على مؤدى العبارة التى اختزلت من الحوار فى 15 ثانية.واستوضحت هيئة المحكمة من المتهم البلتاجى أنه موافق على الاستجواب من عدمه فى حدود ما تم عرضه، وأجاب البلتاجى بعد موافقة محاميه، وقال: "تم عرضه 15 ثانية ونصف الثانية، وهذا مقطع كيدى وتم اختزاله على الطريقة التى يتضح فيها قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" أو "فويل للمصلين"، حيث يتم استقطاع نصف الآية وترك نصفها الآخر".ووجه رئيس المحكمة سؤالا للدفاع: "تقدر تحضر الفيديو كاملا؟"، فرد الدفاع قائلا: "لا نملك المقطع كاملا"، فأكدت المحكمة: "سنحاول تقديم المقطع ضمن الأحراز".وحوكم المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.