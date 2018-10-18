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أخبار العالم

إس.دي.أكس: انتهاء محادثات شراء أصول مصرية من بي.بي دون اتفاق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:26 م
إس.دي.أكس إنرجي
"إس.دي.أكس" إنرجي للبترول والغاز
رويترز
قالت "إس.دي.أكس" إنرجي للبترول والغاز التي تركز على شمال إفريقيا، اليوم الخميس، إن محادثات لشراء بعض الأصول المصرية التابعة لشركة بيرتيش بتروليوم "بي.بي" توقفت دون اتفاق.

كانت رويترز قالت في وقت سابق من العام نقلا عن مصادر مصرفية إن بي.بي تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها بقطاع النفط والغاز المصري عمره 50 عاما وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

وقالت إس.دي.اكس في بيان "المباحثات بشأن استحواذنا المقترح على حزمة كبيرة من الأصول في مصر من بي.بي أُنهيت عبر تفاهم مشترك". ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إنهاء المحادثات.

ولم تتضح الأصول التي كانت إس.دي.اكس تجري محادثات بشأنها مع بي.بي.

وقال باول ولش الرئيس التنفيذي لشركة إس.دي.أكس "من الواضح أنه أمر مخيب للآمال أن تلك العملية لم تتحقق".

وأضاف: "كانت فرصة رائعة لكن... نحن نفحص صفقات محتملة طوال الوقت ونعرف أن هناك صفقات أخرى ستسرع تقدمنا صوب هدفنا المعلن بأن نكون (شركة تنقيب وإنتاج) كبيرة تركز على شمال إفريقيا".

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من بي.بي.

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