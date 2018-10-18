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أخبار العالم

آبي أحمد يكشف مفاجأة عن احتياطات إثيوبيا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:23 م
آبي أحمد رئيس الوزراء
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
رويترز
قال آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، إن احتياطيات إثيوبيا من النقد الأجنبي ارتفعت بما يقرب من الثلث في الأشهر الأخيرة بعد تراجعها إلى مستويات تنذر بالخطر.

تعززت الاحتياطيات بفضل تنامي التحويلات بعد حملة حكومية لتشجيع الإثيوبيين في الخارج على إرسال النقود إلى بلادهم فضلا عن مليار دولار أودعتها الإمارات العربية المتحدة في خزائن البنك المركزي.

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