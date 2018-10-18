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أخبار العالم

ضاحي خلفان: تبا للحمدين.. وتحية للمملكة حكومة وشعبا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
منار نور
علق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى الأسبق، على سعى الحمدين الى خلق العديد من المشاكل فى المملكة العربية السعودية وأثارت الفوضى فيها.

وغرد "خلفان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "سعى الحمدين الى محاولة تفكيك النسيج الوطني السعودي عبر محاولات عديدة كلها فشلت بل وخلقت تلاحما وطنيا سعوديا بين الحكومة والشعب..تبا للحمدين...تحية للمملكة حكومة وشعبا".

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