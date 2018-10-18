ضاحي خلفان: تبا للحمدين.. وتحية للمملكة حكومة وشعبا

سعى الحمدين الى محاولة تفكيك النسيج الوطني السعودي عبر محاولات عديدة كلها فشلت بل وخلقت تلاحما وطنيا سعوديا بين الحكومة والشعب.

تبا للحمدين...تحية للمملكة حكومة وشعبا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 18, 2018

علق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى الأسبق، على سعى الحمدين الى خلق العديد من المشاكل فى المملكة العربية السعودية وأثارت الفوضى فيها.وغرد "خلفان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "سعى الحمدين الى محاولة تفكيك النسيج الوطني السعودي عبر محاولات عديدة كلها فشلت بل وخلقت تلاحما وطنيا سعوديا بين الحكومة والشعب..تبا للحمدين...تحية للمملكة حكومة وشعبا".