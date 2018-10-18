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منوعات

شاومى العالمية تطرح اول هاتف باربع كاميرات.. تعرف عليه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
اعلنت شركة تشاومى العالمية عن اطلاق أول هواتفها الذكية بأربع كاميرات وهو أول هاتف للشركة مع كاميرا مزدوجة خلفية وأمامية.

تاتى الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل بقياس 1.8 نانو متر، وتعتمد على تكنولوجيا تجميع البكسل التي تدمج بيانات البكسلات الأربعة في بكسل واحد كبير لالتقاط أكبر قدر من الضوء .

وياتى الهاتف مزود بكاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل+ 5 ميجا بكسل تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تدعم عدة وظائف أثناء التصوير مثل خاصية التعرف على المشهد، البورتريه، وخاصية bokeh الديناميكية التي تتيح للمستخدمين إضافة الدوامات والتأثيرات المختلفة إلى إضاءة خاصية Bokeh.

أما الكاميرا الرئيسية الخلفية 12ميجا بكسل فتتمتع أيضًا بخاصية الضبط البؤري التلقائي المزدوج، - وهي خاصية تُستخدم عادة في الكاميرات التصوير الاحترافي DSLR، وتعمل هذه الخاصية على اجراء أسرع ضبط تلقائي لبؤرة الكاميرا.


وياتى المحمول الجديد الذى يحمل اسم Redmi Note 6 Pr ببطارية 4000 مللي أمبير.

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