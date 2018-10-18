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بين الناس

محافظ الجيزة يوفر سيارة إسعاف لمريض خلال جولة بالبدرشين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد محافظ الجيزة، مستشفى البدرشين المركزى موجها بالإسراع فى استكمال مستلزمات وحدة المناظير بالمستشفى وتركيب وحدتي غسيل كلوى إضافة إلى عمل صيانة عاجلة لأجهزة التعقيم وتركيب مصاعد لتسهيل وصول المريض لقسم الغسيل الكلوي.

واستوقف المحافظ خلال جولته أحد الحالات المرضية التى كانت بحاجة إلى سيارة إسعاف لنقلها لأحد المستشفيات حيث كلف الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بتوفير السيارة للحالة المرضية والتأكد من وصولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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