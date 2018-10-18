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أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
لا يمر يوم إلا وينتظر أهالي قرية "أبو نجاح" التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع كارثة على الطريق الرابط بين قريتهم وقرية شنبارة الميمونة، لعدم وجود إنارة، بالإضافة للمطبات والكلاب الضالة. 

أهالي القرية قالوا في استغاثتهم المرسلة إلى "صدى البلد" لتوصيلها إلى محافظ الشرقية، إن "الطريق ضلمة ووسط الزراعات وأولادنا بيمروا عليه ليلاً راجعين من الدروس بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق والتوك توك هو وسيلة النقل الوحيدة بين قريتي "أبو نجاح وشنبارة" ونتمنى من الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية الاستجابة لمطالبنا والتدخل شخصياً وإصدار تعليمات من أجل زرع أعمدة إنارة علي الطريق حفاظاً علي أرواحنا وأرواح أولادنا". 

واستغاث أهالي قريتي "شنبارة وأبونجاح" بموقع "صدي البلد" من أجل توصيل شكواهم ونقلها إلى المسئولين وتحديدًا الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية الحالي وخاصة بعد ما عُرف عنه بتلقي الشكاوى وحلها فورًا.

وفي إطار حرص موقع "صدى البلد" علي رصد وتلقي شكاوى المواطنين وتوصيلها إلي المسئولين كخدمة يقدمها الموقع للقراء على مستوى الجمهورية ومحاولة إيجاد حلول مع المسئولين فقد حرص الموقع علي رصد شكوى أهالي قرية أبو نجاح من انعدام الإضاءة على الطريق الرابط بين قريتي "شنبارة الميمونة وأبو نجاح".
أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور
أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

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