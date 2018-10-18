ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: الزراعة اتخذت خطوات لضمان تسويق القطن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
محمود محسن
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصري، بحيث تمول البنوك الشراء بفائدة قدرها 12%، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين، وفقا لأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.

وأضاف أبوصدام أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها من وزارة الزراعة حرصا على مساندة مزارعي القطن لتسويق منتجهم ما يثبت أن وزارة الزراعة مصممة على الالتزام بالتسويق ومنع حدوث أي أزمة تعيق ذلك، مشيرا الى أنه ومع أن وزارة الزراعة تأخرت في حسم الأمور- خاصة بعد أن باع أغلب الفلاحين القطن للتجار بـ2400 جنيه للقنطار بوجه بحري، أي أقل من سعر الضمان بـ 300 جنيه، إلا أن إجراء وزارة الزراعة ينقذ زراعة القطن من التدهور العام المقبل.

وأكد أن كل خطوة للإمام تؤخذ لسرعة التسويق؛ تمنع رجوع زراعة القطن خطوة للخلف خلال العام المقبل.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن شجرة القطن تعد من أهم الزراعات الصيفية في المستقبل لأنها تعمل علي تهوية التربة وترشد المياه وننتج منها الزيت والعلف ونقضي بها علي نسبة عالية من البطالة لكثرة احتياجها للعمالة سواء في أيام الزراعة وحتى الجني أو في فترة التصنيع من حلج وغزل ونسيج. وأننا الآن علي أعتاب انتعاشه لزراعة القطن حيث زرع هذا العام 336 ألف فدان بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي منهم 303 آلاف فدان بوجه بحري و33 ألف فدان وجه قبلي، كما زرع منهم 120 ألف فدان إكثار؛ لإنتاج تقاوي تكفى لزراعة 600 ألف فدان العام المقبل.

ترشيحاتنا

إيداع قاتلة طفلها بالمقطم مستشفى للصحة النفسية

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة جونيور أجايي للملاعب

رئيس أول شركة محمول مصري: مفاوضات مع مؤسسات عالمية للدخول كشركاء معنا

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع كونتي خلفا لـ لويبتيجي

الأهلي يكشف كواليس زيارة وفد الاتحاد الدولي للقلعة الحمراء

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

صفوت حجازى يرفض الإجابة حول صحة مقطع هنرشه بالدم فى قضية أحداث قسم العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

فيديو

مروى اللبنانية تطرح أغنية بدك مني.. فيديو
أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو
عبد المنعم السيد: 75 مليون يورو لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟