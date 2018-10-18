نقيب الفلاحين: الزراعة اتخذت خطوات لضمان تسويق القطن

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصري، بحيث تمول البنوك الشراء بفائدة قدرها 12%، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين، وفقا لأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.





وأضاف أبوصدام أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها من وزارة الزراعة حرصا على مساندة مزارعي القطن لتسويق منتجهم ما يثبت أن وزارة الزراعة مصممة على الالتزام بالتسويق ومنع حدوث أي أزمة تعيق ذلك، مشيرا الى أنه ومع أن وزارة الزراعة تأخرت في حسم الأمور- خاصة بعد أن باع أغلب الفلاحين القطن للتجار بـ2400 جنيه للقنطار بوجه بحري، أي أقل من سعر الضمان بـ 300 جنيه، إلا أن إجراء وزارة الزراعة ينقذ زراعة القطن من التدهور العام المقبل.





وأكد أن كل خطوة للإمام تؤخذ لسرعة التسويق؛ تمنع رجوع زراعة القطن خطوة للخلف خلال العام المقبل.



