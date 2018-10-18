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أخبار البلد

أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
محمود محسن
تفقد االلواء أركان حرب محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أعمال تطوير وتجديد مبنى المجلس بالسيدة زينب برفقة الشركة المنفذة ( الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بالقوات المسلحة ) وإستشاري المشروع.

وخلال تفقده أعمال التطوير أبدى السيد أمين عام المجلس بعض الملاحظات على ضرورة التطوير على أعلى مستوى بما يليق بأسر الشهداء والمصابين، مُكلفًا الشركة بتنفيذها ومتابعة الإستشاري للأعمال .

وكان أمين عام المجلس قد أعلن منذ توليه المسئولية خطة رعاية جديدة لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين شملت تطوير مقر المجلس الخدمي وتجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة.
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور
أمين القومي لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب..صور

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