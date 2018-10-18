نواب المحافظين يكشفون ملفاتهم لصدى البلد.. ويؤكدون:هدفنا إرضاء المواطنين والتواجد بينهم

نائب محافظ بني سويف:إنشاء مدينة 69 ألف فدان للنباتات الطبية والعضوية

نائب محافظ السويس :انا موجود في الشارع باستمرار.. والدورة افادتني كثيرا

نائب محافظ الاسكندرية:هدفهم خلال المرحلة الحالية هو إرضاء المواطن الإسكندراني





حرص " صدي البلد"- خلال الدورة التدريبية لنواب المحافظين التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مدار 4 أيام -على الالتقاء بثلاثة من نواب المحافظين، الذين أكدوا استفادتهم من الدورة وتحدثوا عن الملفات التي سيعملون عليها خلال الفترة المقبلة ،وعن تجربتهم للالتحاق بالبرنامج الرئاسي.



في البداية أكد أحمد جمال، نائب محافظة الإسكندرية، أنه يجري جولات ميدانية في المحافظة، وكذلك المحافظ والقيادات، لافتا إلى أن هدفهم خلال المرحلة الحالية هو إرضاء المواطن الإسكندراني من خلال تقديم أفضل الخدمات.



وقال جمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه معني بمتابعة الأسعار وضبط الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك استعدادات المحافظة لموسم الأمطار.



وأضاف: "أهم التكليفات الرئاسية التي نعمل عليها هي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال مبادرة "الإسكندرية تستاهل" التي تم إطلاقها منذ أيام لطرح الخضراوات كمرحلة أولى بأسعار مخفضة بـ210 منافذ للشركات القابضة بالمحافظة".



وأشار إلى أن ملفي التعليم والصحة لهما اهتمام بالغ، خاصة أن المحافظ وجه بتشكيل مجلس صحي على مستوى المحافظة يضم قامات كبيرة من أطباء كلية طب الإسكندرية والجامعات المختلفة في جميع المجالات، مؤكدًا أن هناك استعدادات قصوى بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار والسيول من خلال فريق عمل متكامل، ورصد المشاكل التي تتعرض لها المحافظة سنويا من خلال محاكاة تمت على أرض الواقع والاستماع لشكاوى المواطنين وتم تداركها بشكل فوري.



واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن تنال أعمالنا ومجهوداتنا رضا وإعجاب المواطنين والاستمرارية على تقديم أفضل الخدمات".



وأكد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، أننا نعمل حاليا علي ملف هام للغاية وهو " الزراعة العضوية" وإنشاء مدينة 69 ألف فدان للنباتات الطبية والعضوية للاستفادة من خيراتها سواء في المجال الطبي أو مستحضرات التجميل ومنها إلي التصدير ،ولفت إلي أن المحافظة نجحت في إيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية وتطهير الترع والمصارف .



واضاف أن المحافظة رغم كونها زراعية إلا أنها تعد من المحافظات الواعدة استثماريا، لاحتوائها 8 مناطق صناعية، من المميزات والمقومات التنافسية في مجال الاستثمارات الضخمة .



وأكد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، أنه منذ أن تسلم منصبه وهو موجود أغلب الوقت في الشارع مع المواطنين لدراسة أحوالهم والتعرف عن مشاكلهم على أرض الواقع.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن اختيار الشباب للعمل التنفيذي بالصفوف الأولي بالحكومة يعتبر تجربة فريدة ، وأشار إلي أن التحديات داخل المحافظة كبيرة للغاية لتنفيذ تكليفات الرئيس الواضحة الصريحة بسرعة ترجمة الخطط الاستثمارية وتحويلها من أوراق إلي أرض الواقع ، وضرورة التواجد في وسط المواطنين أثناء التعامل مع كافة الملفات التي تمسهم مباشرة .



وأوضح أن المحافظة أصبح لها شق اقتصادي مهم نظرا للمشروعات القومية الكبري التي تشهدها خلال الفترة الحالية مثل :جبل الجلالة والمحاجر والمشاريع الأخري،وأكد ننا نعمل حاليا علي ضبط كفاءة الانفاق الحكومي وتعزيز الموارد الذاتية بدلا من اللجوء إلي الموازنة العامة والضغط علي الحكومة للتغلب علي كافة المشاكل منها البطالة والمشروعات المتعثرة .



وأوضح أن محافظة السويس رغم أنها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ،إلا أن المنطقة الاقتصادية "شمال غرب قناة السويس"، للأسف غير مفعلة حتي الآن، وكذلك العديد من المشروعات المتعثرة والتي تعتبر مناجم ذهبية اقتصادية مهدرة منها "محطة إنتاج داجني و مصانع تاسمين الماشية والملابس و البسكويت و غيرها من المشروعات المتوقفة .



وأشار نائب محافظ السويس إلي أن الحل الأمثل لتعظيم موارد المحافظة الذاتية ومساندة المشروعات المتعثرة يتمثل في استخدام عقود الشراكة مع القطاع الخاص بموجب قانون رقم 67 لسنة 2010 .



وأوضح أن هذا القانون رائع ورغم ذلك فإن مصر لم تقم باستغلاله حتي الآن رغم أن العديد من الدول قامت بتطبيقه ونجحت في تنمية بلادها، مؤكدًا أن هذه العقود تساهم أيضا في اقتناص جزء من إنتاج تلك الشركات وطرحه بالاسواق بأسعار منخفضة .



