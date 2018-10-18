ضبط عاطلين نصبا على المواطنين بزعم قدرتهما على إنهاء إجراءات جمارك السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من ضبط عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على إنهاء إجراءات جمارك السيارات.





وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالسويس قيام "سامى ع.أ" - 34 سنة عاطل سبق اتهامه فى 13 قضية متنوعة، وعبدالله ع.م 53 سنة عاطل سبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على بعض المترددين على منطقة جمارك السويس والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على إنهاء إجراءات جمارك السيارات الخاصة بهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة الأول وبحوزتهما "5 توكيلات شهر عقارى تستخدم فى تعاملها لسيارات الجمارك".



