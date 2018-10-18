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برلمان

برلماني يطالب بإضافة مواد دراسية عن السياحة ضمن مناهج التعليم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:51 م
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
القسم السياسي
قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إنطلاق ملتقى السلام العالمي بمدينة دير سانت كاترين يعكس مدي اهتمام الدولة بالسياحة كما يعكس أيضا اهمية مدينة سانت كاترين التي تعتبر من آثار العائلة المقدسة.

وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن هذه المدينة لها مكانة خاصة في نفوس الاخوة الأقباط وتعتبر مقصد مهم لهم كما أنها تمتلك عددا من المعالم السياحية والتراثية والدينية والطبيعية ما يجعلها قبلة للعالم كله للتعرف على أرض الحضارات ومكان يفيض وينبع بالسلام والحب.

وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن مهمة الارتقاء بالسياحة والترويج لها لا تقتصر على رئيس الدولة والحكومة فقط بل إنها تعتبر مهمة كل المواطنين في مصر وذلك من خلال التعامل الجيد مع السياح وعدم استغلالهم ماديا ومراقبة التجار الذين يرفعون أسعار السلع عليهم.

كما أعرب النائب عن أسفه لاعتناق بعض الأشخاص فكرة ان السائح يعتبر فريسة لهم ويجب استغلالها هذا من شأنه كله يعيق تنمية وتشجيع السياحة وابتعاد السياح عن بلدنا والذهاب لبلاد أخرى لا تمتلك نصف ما نملكه من المعالم السياحية.

وتابع إنه يمكننا إدخال مواد للسياحة ضمن المواد التعليمية، من خلالها يتم توضيح كيفية المحافظة علي معالمنا السياحية وكيفية التعامل مع السياح بعتبارهم سفراء لبلادهم ينقلون كل ما يشاهدون في بلدنا.

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