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توك شو

أستاذ تمويل يوضح أهمية توقيع مصر اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:25 م
الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
توك شو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توقيع مصر اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، يعد طمأنينة للشعب بأن المسار الذي تسير عليه الحكومة جيد جدا، ويحقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لم تكن لتساند مصر إذا ما كانت تسلك مسارًا صحيحًا.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن تلك الاتفاقيات توفر قدرًا كبيرًا من التمويل، والدعم الفني للمشروعات المصرية، كما تعكس مدى إتفاق هدف مصر مع أهداف المؤسسات الدولية في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك المشروعات قادرة على تحقيق نقلة وطفرة نوعية في الاقتصاد المصري.

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