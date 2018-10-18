تخصيص جناح لتسويق منتجات كفر الشيخ بأرض المعارض في مدينة نصر

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة خصصت جناحًا بأرض المعارض بمدينة نصر لمحافظة كفر الشيخ للمشاركة بمنتجاتها المتميزة في معرض "إجازة نصف العام" الذي يُقام في الفترة من 19 يناير المقبل حتى 9 فبراير المقبل.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا المعرض سيتيح عرض الفرص الاستثمارية والمنتجات التي تتميز بها المحافظة للترويج لها صناعيًا وثقافيًا وسياحيًا واقتصاديًا، مقدمًا الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة سامى يونس لجهوده المتميزة في تنشيط التجارة الداخلية وتسويق المنتجات الوطنية.

