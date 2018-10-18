خبراء ورجال أعمال: مردود إيجابى لزيارة الرئيس السيسى لموسكو.. التفاوض حول منطقة للتجارة الحرة وزيادة الاستثمار والصادرات فى مقدمة المكاسب

3.158 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا

دور مهم للقطاع الخاص فى زيادة الصادرات والاستفادة من نتائج الزيارة

صبور: زيارة الرئيس السيسي لروسيا سيعود بمنافع عديدة على مصر

المرشدى: الزيارة تدفع عجلة التعاون الاقتصادى والاستثمارى

فرص كبيرة لتغذية السوق الأفريقية والشرق الأوسط بالكثير من المنتجات

أجمع خبرء ورجال أعمال على الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا، مؤكدين أن الفترة المقبلة سوف تشهد انعكاسات إيجابية للزيارة على مستوى التجارة والاستثمار، بما فى ذلك العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية وأسواق الدول المحيطة.





مكاسب ومنافع





دور محورى

من جانبه، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لروسيا، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لها العديد من الأهداف، وتعمل على زيادة تنمية العلاقات المصرية الروسية التجارية والاستثمارية.







وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اهتمام الإعلام العالمي، والروسي، بالزيارة، يكشف حجم العلاقات بين البلدين، ويؤكد دور مصر المحوري في المنطقة.





ولفت إلى أن الزيارة تهدف لدفع عجلة التعاون في مجال النقل، والمواصلات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا، والذي وصل إلى 6.5 مليار دولار، كما أن الزيارة ستشهد حديثا حول محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية، التي تم توقيع عقودها مع شركة روسية لتنفيذها، وكذلك إنشاء منطقة الصناعات الروسية بمنطقة قناة السويس.





مرحلة جديدة

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن زيارة الرئيس السيسى لموسكو وما تخللها من مباحثات ومفاوضات مختلفة مع الرئيس الروسى سوف تصب فى صالح التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن الحديث عن إنشاء منطقة للتجارة الحرة سوف يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون تعد بالنفع على الجميع.





وأشار السيد إلى وجود فرص كبيرة وواعدة لزيادة التبدال التجارى، وقال إن روسيا مشهورة بالصناعات الثقيلة وهذه الصناعات كثيفة العمالة، ومع تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وكذا إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس سوف يكون لدينا منتجات يتم تسويقها فى أفريقيا وتجمع الكوميسا.





وأضاف أن السوق الروسية دائمة الطلب للمحاصيل الزراعية والمنتجات النسيجية المصرية، وهو ما تسعى منظمات الأعمال المصرية المعنية ومجتمع المصدرين إلى استغلاله والتركيز عليه وحققت بالفعل تقدما ملحوظا.





تجارة خارجية

وشهد حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا، ارتفاعًا منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ إجمالى التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير – يوليو 2018 ما تجاوزت قيمته 3.158 مليار دولار، مقابل 2.041 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017.





وبالرغم من أن الميزان التجارى بين مصر وروسيا يأتى لصالح روسيا، إلا أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، مقارنة بمثيلتها من العام الماضى، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لروسيا 330.284 مليون دولار خلال الفترة من يناير – يوليو 2018، مقابل 309.106 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017.





وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى توضح حجم صادرات وواردات مصر مع دول العالم خلال الفترة من يناير – يوليو 2018، بلغ حجم الواردات المصرية من روسيا 2.728 مليار دولار فى الفترة المشار إليها من العام الجارى، مقابل 1.935 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2017.





وكان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع الرئيس الروسى خلال القمة التى انعقدت فى مدينة سوتشى أمس، الأربعاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وقال إن الزعيمين اتفقا على زيادة حجم التبادل التجارى وتذليل العقبات أمام المستثمرين الروس والمصريين، وبحثا كذلك آخر المستجدات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، حيث أكد الطرفان أنها ستكون فرصة طيبة لتغذية السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بالكثير من المنتجات، وأنها لن تكون مجرد منطقة صناعية فقط ولكنها ستكون نقلة كبيرة فى مجال توطين الصناعة داخل مصر.





كما أكد الخبراء ورجال الأعمال أهمية وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، وأن هذا الملف تصدر أبرز الملفات التى تم الحديث بشأنها والتطرق إليها خلال قمة الرئيس السيسى – بوتين، وأشاروا إلى أن خروج هذه المنطقة للنور سيفتح أبوابا جديدة أمام المنتج المصرى فى السوق الروسية، وفى المقابل دخول المنتجات والسلع الروسية إلى العمق الأفريقى عبر القاهرة، وشددوا على أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص لتنمية وزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من نتائج زيارة الرئيس السيسى لموسكو.فى البداية، قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، إن تقوية العلاقات مع روسيا أمر في غاية الأهمية وسيعود بمكاسب ومنافع عديدة على مصر، موضحًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا لها أهمية من خلال تقوية وإحداث التنوع في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن الزيارة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وزيادة الصادرات.وأكد "صبور"، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن نتائج الزيارة زيادة الصادرات، وذلك للاستفادة من هذه الفرصة في زيادة تواجد المنتج المصري بروسيا وتحسين الميزان التجاري المصري، وضخ المشاريع الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الخبرات الروسية في مختلف المجالات.وأضاف أن زيارة السيسى إلى روسيا لابد من ترجمتها إلى الاستفادة منها في الإسراع بفتح الأسواق الروسية أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من كون روسيا تعد من الدول الغنية جدًا بالمواد الخام، فضلا عن تقدمها التكنولوجي الذي يمكن الاستفادة منه في تطوير شركات قطاع الأعمال لدينا.وأوضح راضى أن الرئيس الروسى أكد دعمه لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، وأكد أهمية انضمام مصر للاتحاد وأن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وكشف عن أن الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية ستكون منتصف ديسمبر المقبل بالقاهرة.