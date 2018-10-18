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السعودية تنشئ حديقة مائية مطاطية هي الأضخم في العالم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
منار نور
واصلت المملكة العربية السعودية حصد شهادات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قررت إنشاء أكبر حديقة مائية مطاطية في العالم، من خلال فعالية "الشاطئ" التي أقيمت على منتجع شاطئ الغروب بمدينة الخبر شرق المملكة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أن الفعالية أقيمت في الفترة من 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام الحديقة على مساحة 20536 مترًا مربعًا، وتضم 75 لعبة تتناسب مع مختلف الأعمار، من متاهة وسلالم ومنزلقات وجسور وأبراج قابلة للنفخ.

كما تتضمن الفعالية أنشطة متنوعة أخرى، منها البطولة الخليجية للدراجات البحرية، التي شارك فيها 34 متسابقًا تحت إشراف مباشر من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

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