خطبة مرشد الجماعه الإرهابية علي منصة اعتصام رابعة ضمن أحراز أحداث قسم العرب

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث قسم شرطة العرب".





وعرضت المحكمة مقطع فيديو ضمن الأحراز للمتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، على منصة رابعة، ظهر فيه موجها كلمة لشيخ الازهر قائلا:"يا شيخ الازهر انت لا تتحدث باسم المسلمين"، مضيفا سنحمل رئيسنا محمد مرسي على أعناقنا وردد المتظاهرون حينها ثوار احرار هنكمل المشوار.





ورد دفاع المتهم ليس لى تعقيبا على ما ورد فى الفيديو وطلب من المحكمة تفريغ الفيديو كاملا مكتوبا ليكون تحت سمع وبصيرة المحكمة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار بسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على .





وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات





وحوكم المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.



