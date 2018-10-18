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محافظات

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة مكتب بريد بمركز منيا القمح

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ١١٩٣٣ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٢٨م الواقعة بحوض البحيرة زمام ناحية بندف بمركز منيا القمح، ﻹقامة مكتب بريد على مساحة ١٢٨م٢ تبرعا مقدما من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز.

وقال المحافظ إنه يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ١٢٣٣ في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨ وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم ١٠٥٨٠ في ١٢ / ٧ / ٢٠١٨ وعلى موافقة الهيئة القومية للبريد الإدارة العامة لبريد جنوب الشرقية والمرفق به أوراق التبرع.

وشدد محافظ الشرقية على هيئة القومية للبريد الإدارة العامة لبريد جنوب الشرقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.

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