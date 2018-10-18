ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرشد الجماعة الإرهابية يعلق على خطبة منصة رابعة أمام محكمة جنايات بورسعيد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:16 م
محمد بديع مرشد جماعة
محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الارهابية
أحمد مهدي
واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

وقال المتهم محمد بديع، من داخل قفص قاعة المحاكمة، إنه متمسك بما جاء في مقطع فيديو الأحراز الذي تم عرضه، وإنه متمسك بكل ما قاله على منصة رابعة أبان الأحداث.

وجاء رد المتهم على عرض المحكمة مقطع فيديو ضمن الأحراز للمتهم محمد بديع، على منصة رابعة، ظهر فيه يلقي خطبة وجه فيها كلمة لشيخ الأزهر قائلا: "يا شيخ الأزهر أنت لا تتحدث باسم المسلمين"، مضيفا: "سنحمل رئيسنا محمد مرسي على أعناقنا"، وردد المتظاهرون حينها "ثوار أحرار هنكمل المشوار".

ورد دفاع المتهم: "ليس لى تعقيب على ما ورد فى الفيديو"، وطلب من المحكمة تفريغ الفيديو كاملا مكتوبا ليكون تحت سمع وبصيرة المحكمة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

ترشيحاتنا

مرشد الجماعة الإرهابية يعلق على خطبة منصة رابعة أمام محكمة جنايات بورسعيد

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

أول ظهور لـ نجوى كرم بعد عملية تصغير أنفها.. فيديو

آبي أحمد يكشف مفاجأة عن احتياطات إثيوبيا

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

والدة الجاسوس الروسي سكريبال تتحدث لأول مرة منذ محاولة اغتياله

صفوت حجازى يرفض الإجابة حول صحة مقطع هنرشه بالدم فى قضية أحداث قسم العرب

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

مصر على موعد مع مواجهة البرازيل .. نوفمبر المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

فيديو

أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو
عبد المنعم السيد: 75 مليون يورو لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟