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مرأة

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:46 م
هدايا المولود المنتظر
هدايا المولود المنتظر
أسماء عبد الحفيظ
وسط فرحة عارمة ظهرت على وجه ميجان ماركل، وزوجها الأمير هاري، خلال اليوم الثالث لجولتهما في سيدني؛ نتيجة لتوالي الهدايا للمولود المنتظر.

وكان من أبرز الهدايا، "الدباديب" بأحجام مختلفة، وذلك بعد إعلان القصر الملكى البريطانى منذ أيام قليلة حمل دوقة ساسيكس زوجة الأمير هارى، واللذان يجريان أول جولة خارجية رسمية لهما، وفقا لموقع صحيفة الـ"ديلى ميل".

وحرص الأمير هارى على حمل الهدايا شخصيا؛ تعبيرا عن تقديره للأشخاص الذين اهتموا بمشاركة لحظات السعادة معهم وإلتقاط بعض الصور التذكارية مع الأمير وزوجته.

وكانت أول هدية للأمير هارى وزوجته ميجان ماركل عقب إعلان خبر حملها؛ تلقوها من الحاكم العام الأسترالي بيتر كوسجروف وزوجته لين كوسجروف فى مبنى الأميرالية، عبارة عن "لعبة على شكل كنغر، وزوج من البوت الشتوي".

وقالت ميجان ماركل تعليقًا على لفتة حاكم أستراليا: "هذه هى أول هدية لنا".
أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور
أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور
أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

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