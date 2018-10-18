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محافظات

شاهد.. رئيس المحلة يواصل رفع 55 ألف طن قمامة ونقلها لمدفن كارفور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
أحمد على
واصل اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم الخميس متابعته لأعمال تشغيل ورفع أكثر من من 55 ألف طن من أكوام القمامة بمصنع تدوير القمامة ونقلها إلى مدفن كارفور بطريق "طنطا - المحلة".

وجاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالضرورة التخلص الآمن من جميع أكوام القمامة المتراكمة بشكل بيئي وأمن حفاظا على أرواح وحياه المواطنين.

كما كلف رئيس المدينة المحاسب حمدي صديق نائب رئيس المدينة للقيام بحملة نظافة بالمدخل الجنوبي لمدينة المحلة الكبري في نطاق الوحدات المحلية لقرية الهياتم وصفط تراب وبلقينا.

وأسفرت الحملة عن رفع أكوام القمامة الموجودة علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي وحرم السكة الحديد وتسويتها وصيانة البلدورات.
شاهد.. رئيس المحلة يواصل رفع 55 ألف طن قمامة ونقلها لمدفن كارفور
شاهد.. رئيس المحلة يواصل رفع 55 ألف طن قمامة ونقلها لمدفن كارفور
شاهد.. رئيس المحلة يواصل رفع 55 ألف طن قمامة ونقلها لمدفن كارفور
شاهد.. رئيس المحلة يواصل رفع 55 ألف طن قمامة ونقلها لمدفن كارفور

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