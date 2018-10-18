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حوادث

إحباط ترويج قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في بولاق أبو العلا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبري
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط "ا. ل"، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص، في حي بولاق أبو العلا؛ لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر؛ بقصد طرحها في الأسواق.

وداهم ضباط الإدارة المخزن، حيث عثروا بداخله على 2000 قطعة غيار للسيارات، عبارة عن "جوان، جلبة، سير، بوجيه، ماكينة استوب"، جميعها غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

واعترف المسئول عن المخزن بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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