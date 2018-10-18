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حوادث

تكريم المتميزين في ختام فرقة الترقي بكفر الشيخ.. فيديو وصور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهد مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، ختام فرقة الترقي للدرجة الأعلى للأفراد والتي أقيمت بمركز تدريب الأفراد بسخا.

وكرّم مدير أمن كفر الشيخ، الأفراد المتميزين في هذه الفرقة تقديرًا وتكريمًا لهم، مطالبهم ببذل المزيد وتحقيق التميز في عملهم خلال الفترة المقبلة.

ووجه مدير الأمن، تعليماته المشددة للأفراد، بحُسن معاملة المواطنين وتفعيل واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة في العمل.
تكريم المتميزين في ختام فرقة الترقي بكفر الشيخ.. فيديو وصور
تكريم المتميزين في ختام فرقة الترقي بكفر الشيخ.. فيديو وصور
تكريم المتميزين في ختام فرقة الترقي بكفر الشيخ.. فيديو وصور

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