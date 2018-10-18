رئيس أول شركة محمول مصري: مفاوضات مع مؤسسات عالمية للدخول كشركاء معنا

أكد المهندس محمد سالم رئيس مجلس ادارة أول شركة تصنيع محمول مصرى "سيكو"، أن هناك مفاوضات من قبل الشركة تتم حاليا مع كبرى الشركات العالمية للمحمول لكى تصبح من الشركاء مع سيكو فى المرحلة القادمة.





وقال فى تصريحات خاصة من الصين، أن هذا الأمر مازال فى بدايته ولكنه ليس بعيدا.





وأكد أن سيكو حققت نجاحا كبيرا ليس فى السوق المصرى فحسب بل فى عدد من الدول العربية ولا سيما الإمارات كما أنه من المتوقع أن تنتشر فى قرابة 7 دول أفريقية أخري.



