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أخبار البلد

رئيس أول شركة محمول مصري: مفاوضات مع مؤسسات عالمية للدخول كشركاء معنا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد المهندس محمد سالم رئيس مجلس ادارة أول شركة تصنيع محمول مصرى "سيكو"، أن هناك مفاوضات من قبل الشركة تتم حاليا مع كبرى الشركات العالمية للمحمول لكى تصبح من الشركاء مع سيكو فى المرحلة القادمة.

وقال فى تصريحات خاصة من الصين، أن هذا الأمر مازال فى بدايته ولكنه ليس بعيدا.

وأكد أن سيكو حققت نجاحا كبيرا ليس فى السوق المصرى فحسب بل فى عدد من الدول العربية ولا سيما الإمارات كما أنه من المتوقع أن تنتشر فى قرابة 7 دول أفريقية أخري.

يذكر أن المهندس محمد سالم يتواجد حاليا بالصين فى إطار التعاون المستمر بين البلدين.

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