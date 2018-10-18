ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف موعد تطبيق اعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، حقيقة تطبيق بند اعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين بدءا من يناير.

وأكد عبد الغني أن الأمر مازال في مرحلة الدراسة، حيث إن إحدى دول شمال أفريقيا تقدمت بهذا المقترح لزيادة التعاون بين الدول.

وقال إن الاتحاد سيدرس إمكانية تطبيقه عقب دراسة إيجابياته وسلبياته وهل سيضيف للكرة المصرية أم لا.

ترشيحاتنا

بعد قصف 20 موقعا في غزة.. تعرف على الأوضاع داخل وخارج القطاع

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

اللي يضربك اضربه.. نصيحة خاطئة توجها الأم لأطفالها

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

شركات السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق .. فيديو

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة جونيور أجايي للملاعب

حبس صاحب قناة فضائية شهيرة لعدم وجود تراخيص

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

فيديو

أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو
عبد المنعم السيد: 75 مليون يورو لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟