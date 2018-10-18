مجدي عبد الغني يكشف موعد تطبيق اعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين

كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، حقيقة تطبيق بند اعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين بدءا من يناير.



وأكد عبد الغني أن الأمر مازال في مرحلة الدراسة، حيث إن إحدى دول شمال أفريقيا تقدمت بهذا المقترح لزيادة التعاون بين الدول.



وقال إن الاتحاد سيدرس إمكانية تطبيقه عقب دراسة إيجابياته وسلبياته وهل سيضيف للكرة المصرية أم لا.