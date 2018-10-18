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منوعات

Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
كريم جمال
قررت شركة Vertu العودة للأضواء من جديد بهاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث تعد الشركة الفاخرة المملوكة لمجموعة نوكيا، وتقوم بتصنيع هواتف استثنائية ولكن بسعر باهظ بحسب المواد المستخدمة فى تصنيعه.

وعن الهاتف الجديد، فيأتي بمعالج من نوع Snapdragon 660، وكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وبطارية سعة 3200 أمبير، ويتضح من تصميمه أنه مستوحي من سيارة مرسيدي الفاخرة.

كما يأتي بشاشة 4.97 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجابيكسل، ويعمل بأحدث نظام Android Oreo 8.1 .

ويدعم ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويأتى بأكثر من لون مقابل 4200 دولار أمريكي.
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور
Vertu تعود للأضواء من جديد بهاتف أندرويد.. صور

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