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انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
علا أحمد
تنطلق اليوم مسابقة ملكة جمال العرب جزائر برئاسة دكتور حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب بالعالم العربي واوروبا بمدينة الجزائر وبوكالة الاستاذ سفيان حجار حيث دخلت المتسابقات معسكر مغلق من امس بفندق ميركيور باب الزوار وقد أسفر الاختيار الأولي بعد الكاستينج عن 14 متسابقة من جميع المدن الجزائرية 

وقد صرحت دكتور حنان نصر إن مسابقة ملكة جمال العرب اصبح لها مكانة بارزة بالجزائر وينتظرها الشعب الجزائري كل عام لما قدمته العام السابق من فاعليات مميزه وقد فازت ف الدورة السابقة رانيا بن عيشوش والتي حصلت علي الوصيفه الاولي لملكة جمال العرب في ختام المسابقة والتي كانت بمصر الدورة السابقة.

وقد صرح وكيل المسابقة بالجزائر سفيان حجار بأنها المرة الأولي منذ ستار اكاديمي يلتقي النجم محمد عباس ونجمة الجزائر سهيلة بن لشهب لإحياء حفل ختام المسابقة يوم 19 اكتوبر الحالي بالعاصمة الجزائرية.

وأيضا يشاركهما الحفل من لبنان النجم اللبناني اياد ومن المتوقع وصول عدد من كبير من ضيوف المهرجان من الدول العربية وعن أسماء المشاركات هم ملحمانة فريال، تيغري سيرين رشا، علوي مليسا منال، خيار وردة، شتوح رانيا، بومدين حدة نجوى، وبختاوي ليندة ميساء، وايت شقوا صارة، ويحيى الأميرة سمارة، وعوينة صابرينة، وبومعيزة، وياسمين أبوبكر، وهناء عروس ريان صورايا.
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم
انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

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