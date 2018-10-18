انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

تنطلق اليوم مسابقة ملكة جمال العرب جزائر برئاسة دكتور حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب بالعالم العربي واوروبا بمدينة الجزائر وبوكالة الاستاذ سفيان حجار حيث دخلت المتسابقات معسكر مغلق من امس بفندق ميركيور باب الزوار وقد أسفر الاختيار الأولي بعد الكاستينج عن 14 متسابقة من جميع المدن الجزائرية





وقد صرحت دكتور حنان نصر إن مسابقة ملكة جمال العرب اصبح لها مكانة بارزة بالجزائر وينتظرها الشعب الجزائري كل عام لما قدمته العام السابق من فاعليات مميزه وقد فازت ف الدورة السابقة رانيا بن عيشوش والتي حصلت علي الوصيفه الاولي لملكة جمال العرب في ختام المسابقة والتي كانت بمصر الدورة السابقة.





وقد صرح وكيل المسابقة بالجزائر سفيان حجار بأنها المرة الأولي منذ ستار اكاديمي يلتقي النجم محمد عباس ونجمة الجزائر سهيلة بن لشهب لإحياء حفل ختام المسابقة يوم 19 اكتوبر الحالي بالعاصمة الجزائرية.



