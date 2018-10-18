أبو هشيمة: 80% من الفتاوى المنتشرة على مستوى العالم سياسية.. فيديو

قال طارق أبو هشمية، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء، رصدت مجموعة من فتاوى التنظيمات الإرهابية، خلال الفترة الأخيرة.



واضاف "أبو هشيمة" خلال كلمته بختام المؤتمر العالمي لتجديد الفتوى، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن هناك 80% من الفتاوى سياسية.



وتابع "أبو هشيمة"، أن 75% من الفتاوى تنتشر عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.