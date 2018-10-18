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أخبار العالم

الأمم المتحدة: روسيا وتركيا تمنحان اتفاق إدلب مزيدا من الوقت

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:20 م
بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
رويترز
قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للعمل الإنساني، اليوم الخميس، إن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب السورية وهو ما يدعو "لارتياح كبير" في منطقة يعيش بها 3 ملايين نسمة.

وذكر إيجلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا أن روسيا قالت في الاجتماع إن دمشق سحبت القانون العاشر المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات من اللاجئين.

وأضاف أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.

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