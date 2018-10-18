تشغيل محطة صرف صحى كفر حجازي في الجيزة بتكلفة 30 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من مشروع محطة الصرف الصحى لقرية كفر حجازي في مدينة منشأة القناطر والبدء فى توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي القرية بعد توقف لمدة 6 سنوات.



وأكد المحافظ أن المحطة تبلغ تكلفتها 30 مليون جنية وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة.



وأشار إلى أن المشروع توقف 6 سنوات وقد تم عقد عدة لقاءات مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والجهات المنفذة لإزالة أي معوقات تقف أمام الانتهاء من المشروع للإسراع فى إنهاء باقي أعماله وتشغيل المحطة.



وأضاف المحافظ أنه تم حصر عدد من المشروعات التى تم ضخ ملايين الجنيهات بها وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها بالمحافظة.



وأوضح أنه سيتم التعامل الجاد مع تلك المشروعات لإزالة أي معوقات تواجه الانتهاء منها لما لها من أهمية كبيرة فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.