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رياضة

مباريات نادي القرن القادمة.. الأهلي يصطدم بوفاق سطيف 23 أكتوبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق الأهلي ضيفًا على فريق وفاق سطيف حيث من المقرر أن تكون أول مباريات نادي القرن القادمة في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 23 اكتوبر الجارى .

ومن المقرر أن تكون أول مباريات نادي القرن القادمة في الجزائر حيث يلتقي الفريقان على ملعب 8 مايو وذلك في اطار اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ومن ضمن مباريات نادي القرن القادمة مباراة الأهلي والنجوم اف سي والتي ستقام يوم 3 من الشهر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً في اطار الجولة 12 من عمر الدوري الممتاز.

تجدر الإشارة إلي أن النادي الأهلي يأتي بالمركز التاسع بالدوري الممتاز حيث خاض 6 مباريات فقط بسبب ارتباطاته الافريقية والعربية.

ونجح الأهلي في التغلب على منافسه فريق وفاق سطيف في إطار ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بهدفين دون رد وينتظر مباراة العودة لحسم التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

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