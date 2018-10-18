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برلمان

برلمانى: إبرام روسيا اتفاقية التجارة الحرة مع مصر ينم عن ذكائها الاقتصادي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:45 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي
أمينة الدسوقى
قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وروسيا، خطوة جيدة من قبل الحكومة، كما أن مصر ستجني عوائد كثيرة من تلك الاتفاقية، والتى من بينها جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة المصرية.

وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية عليها زيادة إنتاجها، لتحقيق الاستفادة الكبرى من تلك الاتفاقية، وخاصة أن عدم القدرة على الإنتاج الكبير يجعل الاستفادة تقتصر على الجانب الأخر فقط من خلال زيادة صادرات تلك الدول لمصر بشكل مكثف، مطالبا الحكومة بضرورة العمل وفق برنامج يعتمد على الإنتاج.

وطالب الحكومة بضرورة التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء مصنع سيارات روسي فى مصر، والاستعانة بمكونات مصرية بنسبة 45%، وخاصة أن السيارة الروسية أصبحت منقرضة فى مصر والدول المجاورة، وبالتالى يعطى فرصة أكبر لتسويق هذا المنتج، كما أنه سيمثل بداية جيدة لاستثمار وصناعة السيارات الروسية فى مصر مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المقرر بدء المفاوضات بها فى نهاية العام الجارى.

وفيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية التى تقام فى شرق بورسعيد، أكد النائب أن روسيا تستهدف استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار فى هذا المشروع، وبالتالى فإنه سيتم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة فى إدخال المواد اللازمة للعمل بتخفيضات جمركية، فضلا عن فتح أسواق لها فى إفريقيا ودول الخليج، قائلا: روسيا لديها ذكاء كبير فى الاتفاقيات المبرمة".

وأشار إلى أن الصين لديه نفس الاتجاه الذي تسلكه روسيا فى الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة، وبالتالى تعد مصر دولة ارتكاز لكافة تلك الدول، وعليها زيادة صادرتنا إلى الخارج الأمر الذى يترتب عليه إنخفاض سعر الدولار الأمر الذى يعود على تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أنه لابد من برنامج متكامل يعود بالنفع على الدولة وليس التفكير فقط فى الحصيلة الضريبة من قيمة المشروعات التى سيتم انشأها فى مصر.

وكان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع الرئيس الروسى خلال القمة التى انعقدت فى مدينة سوتشى عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح راضى أن الرئيس الروسى أكد دعمه لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى وأكد أهمية انضمام مصر للاتحاد وأن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وكشف عن أن الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية ستكون منتصف ديسمبر المقبل بالقاهرة.

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