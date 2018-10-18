توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى مطروح .. صور

وزع سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من المستلزمات الدراسية المهداة من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح إلى طلاب المدارس مترامية الأطراف في القرى والنجوع البعيدة.



جاء ذلك خلال تفقده الدراسة بمدارس منطقة ساحل رأس الحكمة شرق مطروح، ومدرسة سيدي دخيل الابتدائية ثم مدرسة ساحل رأس الحكمة الابتدائية ومدرستي اولاد شرفاد للتعليم الأساسي وجمال عبدالناصر الابتدائية ومدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، متابعًا أداء المعلمين داخل الفصول، واطمأن على مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة والحساب.



وشدد النيلي على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من العاملين بتلك المدارس لرفع المستوى التعليمي لطلاب القرى والنجوع.