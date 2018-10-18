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المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:28 م
الدكتور شوقى علام،
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية
آيات أحمد
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المؤتمر العالمى لدار الإفتاء اهتم بالمنهج الدراسى للفتوى ودارت دراسته لتقديم منهج دراسى للفتوى حول العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بدور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من ارتفاع نسب الطلاق.

وأضاف علام خلال حديثه بختام المؤتمر العالمى فى الفتوى: "رجونا من الله التوفيق لتحقيق أهدافنا والتى كانت تشمل الاجتهاد فى تحرير العلاقة بين الإفتاء والشأن العام وتحديد الأدوار التى يمكن التأثير والتأثر من خلاله، ونقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال يشارك فى البناء والتعمير والتنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة والتأكيد على عدم ولوج الأفراد في هذا المنزلق".

وأكد على وضع ضوابط محددة للتعامل مع التراث الاسلامى، بالإضافة إلى التنبيه على خطورة تنزيل فتاوى على عكس وقتها.

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