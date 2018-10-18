المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء يناقش دور الفتوى في معالجة المشكلات الأسرية.. ويضع ضوابط وآليات جديدة للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. ويقيم ورش عمل بمشاركة متخصصين وخبراء لبحث قضايا الأمة

مفتي الجمهورية خلال ورشة "معالجة المشكلات الأسرية" بمؤتمر الإفتاء:

الطلاق مشكلة تهدد الأمن القومي واستقرار المجتمعات

لا بديل عن الكيان الشرعي للأسرة بالمنظور الشرعي ولا بد من مواجهة كل التحديات

الفتاوى الواردة في مسائل الطلاق إلى دار الإفتاء تتراوح بين 4000 و4800 حالة

تأهيل المتصدر للفتوى في مشاكل الطلاق

اختتم المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وِرَشة العمل التي عقدت في اليوم الثاني من أيام المؤتمر.





وجاءت الورشة الرابعة بعنوان "دور الفتوى في معالجة المشكلات الأسرية والحد من ارتفاع نِسَب الطلاق" برئاسة الدكتور شوقي علام، وزير التربية والتعليم، وبأمانة سر الدكتور عمرو الورداني.

وافتتح الدكتور شوقي علام، رئيس الورشة، كلامه ببيان خطورة مشكلة الطلاق بأن الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء تتراوح بين 4000 و4800 حالة بخلاف ما يسجل بدفاتر الطلاق، مؤكدًا أنها مشكلة تهدد الأمن القومي واستقرار المجتمعات لكونها مشكلة مقلقة، والنسبة تزيد في السنوات الخمس الأولى، والتزايد في هذه المشكلة لا يتوقف على مصر بل هي مشكلة موجودة في جميع الدول.وأكد المفتي أن حل هذه المشكلة لا يكون أحاديًّا بل يكون بتكاتف كل الجهود والمتخصصين، مشيرا إلى أن دار الإفتاء في برامجها لتأهيل المقبلين على الزواج تهتم بنفسية المفتي، وكيفية التعامل مع المستفتي، وكذلك العناية الشديدة بمناهج وتأهيل واختبار المتعلمين عن بُعد في مؤسسة دار الإفتاء، وأهمية التأهيل الكامل، خاصة للمتصدرين المعتمدين للفتوى والدعوة والخطابة في المساجد التي تنتشر في القرى والنجوع والأحياء.وشدد على أنه لا بديل عن الكيان الشرعي للأسرة بالمنظور الشرعي ولا بد من مواجهة كل التحديات، موضحا أن الإنترنت كان مؤثرًا وفاعلًا بقوة في الخلافات الزوجية، بل هو أحد أهم أسباب وقوع الطلاق في عصرنا الحديث، مؤكدا ضرورة تأهيل المتصدر للفتوى في مشاكل الطلاق وأن هذه الورشة تصلح كبداية لطرح هذا الموضوع المهم.وأرجع الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأستاذ علم الاجتماع، زيادة نسب الطلاق إلى وجود خلل في التكافؤ والضغوط الاقتصادية في الظاهر وإن كانت غير معلنة.وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشكلة ترجع إلى الثقافات الدخيلة على الأسرة.وطالبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، برصد كل النقاط الجوهرية التي تتم مناقشتها في الورشة، وضرورة وضع خطة استراتيجية للتعامل مع مشكلة الطلاق والمشاكل الأسرية لا تقتصر على دار الإفتاء فقط بل تشمل كل المؤسسات الإعلامية والتعليمية والإلكترونية وغيرها.وقال الدكتور أيمن عبد الوهاب، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن أسباب الطلاق تتطلب دراسات متعمقة تشمل دراسة كل المحاور.وطالب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي بدار الإفتاء، بتفعيل قيم المودة والرحمة بين الزوجين، فقد حدثت في بعض الحالات القليلة بعد 25 سنة زواجا.وعن إمكانية الاستعاضة عن دور الأسرة بالكيانات البديلة المطروحة، جاءت كلمات المشاركين من بينهم الدكتور عبد السلام العبادي، وزير الأوقاف الاردني السابق، وأمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، ببيان خطورة الجهود المبذولة لفرض التوجهات غير الشرعية من المؤتمرات العالمية الخاصة بالسكان، وخطورة الكيانات البديلة.وأكدت الدكتوة نيفين عثمان، مساعد وزير التضامن، ضرورة الحفاظ على الأسرة من أجل الحفاظ على المجتمع، وكيفية التعامل مع المستجدات على مستوى الأسرة كالمرأة العاملة والعولمة وغيرها.وتباينت كلمات الحضور حول تأثير الدراما، فمنهم من قال بتأثيرها السيئ ومنهم من طالب بتقديم محتوى نافع.وأكد الدكتور مجدي عاشور ضرورة بيان تعليم الناس وتثقيفهم قبل بيان خطورة مشكلة الطلاق، وطالب بتفعيل منهج أخلاقي لتعامل الزوجين مع بعضهما البعض.وعرض عاشور لمنهجية دار الإفتاء في مواجهة قضية الطلاق بالتقصي الشديد من المتسائلين الذين يأتون لطلب الفتوى من الدار.وطرح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رؤية وجهود الدار في مواجهة الطلاق بالوقاية والعلاج، موضحًا المفهوم الحقيقي للحب والتي تتعلق بالزواج، وهو الاهتمام والاحترام والتقدير.