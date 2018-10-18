تجارة حلوان تنظم حفل تنصيب الجوالة

نظمت اليوم جوالة تجارة حلوان، حفل التنصيب للجوالة لعام 2018/2019 والذى بدأ في 1.30 ظهرًا بمقر كلية التجارة.





وأشار إسلام إمام سكرتير عشيرة جوالة تجارة بجامعة حلوان، فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إلي أن اليوم يقام الحفل الخاص بعشيرة الجوالة حيث يسلم قائد الجوالة للعام الماضى قائد الجوالة لهذا العام، ويتم التغير الكلي للهيكل التنظيمي للجوالة حيث يقوم أفراد الجوالة القدماء بتسليم المسئولية للأفراد الجدد بالجوالة.





وأضاف إسلام أن الحفل سيتم بحضور الدكتور يونس عقل عميد كلية التجارة والدكتور نشأت الوكيل وكيل الكلية وطارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.



