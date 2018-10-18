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محافظات

مزارعو القصب بسوهاج يطلبون زيادة سعر التوريد: الفدان يربح 5 آلاف فقط

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
خالد رياض
طالب مزارعو قصب السكر بمحافظة سوهاج، بزيادة سعر توريد طن القصب هذا العام إلى 1000 جنيه بدلا من 720 جنيها، بعد الزيادات التي حدثت في الأسمدة والسولار، حتى يتمكنوا من تحقيق هامش ربح مناسب لهم، خاصة أن المحصول يمكث في الأرض لمدة عام كامل.

وتشير الإحصاءات الرسمية لمديرية الزراعة بسوهاج إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القصب لهذا العام تبلغ 14 ألف فدان.

وقال عارف أبو دعيبس، أحد المزارعين في مدينة جرجا، إن زراعات القصب بدأت تتقلص بشكل كبير، لأن العناية بالمحصول شاقة جدا، ويضطر المزارع لأن يستعين بأفراد أسرته طوال عام كامل، ورغم المشقة والتعب فإن العائد أصبح غير مجزي، ولو قام المزارع بزراعة أرضه بمحاصيل مثل الخيار والطماطم والبطاطس والبصل فأن العائد يكون أكبر من زراعة قصب السكر.

وأكد "دعيبس" أن سعر توريد طن القصب لابد وان يرتفع إلي 1000 جنيه حتى يتمكن المزارع من تحقيق دخل مناسب يساعده في رعاية أسرته، وكي لا يتخلى المزارعون عن زراعة القصب في الأعوام القادمة.

وقال أحمد عبد الرحيم فقير، أمين عام الفلاحين بالمحافظة، إن محصول قصب السكر يمكث في الأرض لمدة عام كامل ويبدأ توريد المحصول بنهاية العام وينتهي التوريد في شهر ابريل من كل عام، موضحا أن هناك شريحة من المزارعين يفضلون بيع محصول القصب إلي أصحاب محلات العصير لأنهم يحققون أرباح أكبر من بيع المحصول لمصنع سكر جرجا.

وأشار إلى أن متوسط انتاج الفدان من محصول القصب يبلغ 45 طنا وفي حال بيعه لمصنع السكر يكون بسعر 720 جنيها اما في حال بيعه لمحلات العصير فيكون سعر الطن حوالي 1500 جنيه، أي أن المزارع يربح ضعف القيمة التي يمنحها له مصنع سكر جرجا، موضحا ان الارتفاع الكبير في أسعار السولار والأسمدة قلص بشكل كبير المساحات المنزرعة، مشيرا ان المزارع يعمل في أرضه طوال عام كامل وتساعده اسرته، و لا يجني سوي المر من زراعة محصل القصب.

واكد فقير أن محافظة سوهاج كانت تزرع حوالي 50 ألف فدان قصب وتراجعت تلك المساحة إلي 14 ألف فدان وهذه الكمية غير كافية لاحتياجات مصنع السكر ويضطر المصنع لجلب المحصول من محافظات مجاورة لسد العجز، مؤكدا أن سبب التراجع في المساحات المنزرعة يرجع للخسائر التي يسببها محصول القصب للمزارعين، لأن النبات يمكث في الأرض لمدة عام كامل ويحتاج لمجهود كبير في الزراعة.

ويضيف "فقير"، أن متوسط ربح فدان القصب لا يتعدى 5 آلاف جنيه، في حين لو أن المزارع قام بتأجير الفدان لأي شخص فانه سيحصل على إيجار قدره 9 آلاف جنيه في العام، أي أن زراعة محصول القصب تأتي على المزارع بالخسارة.

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