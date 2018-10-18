ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 57 مخالفة تموينية في حملة بمطروح

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور محمود
تمكنت حملة تموينية في مطروح، من ضبط 57 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نجحت حملة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والقوى العاملة والطب البيطرى في ضبط 57 مخالفة متنوعة ما بين عدم حملة شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر المقرر وعدم صلاحية بعض المعروضات للاستخدام الآدمي.

واتُخذت الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.

ترشيحاتنا

بعد قصف 20 موقعا في غزة.. تعرف على الأوضاع داخل وخارج القطاع

مروى اللبنانية تطرح أغنية بدك مني.. فيديو

حكم من فاته الظهر وأذن العصر.. بأيهما يبدأ؟

آبي أحمد يكشف مفاجأة عن احتياطات إثيوبيا

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأهلي يكشف كواليس زيارة وفد الاتحاد الدولي للقلعة الحمراء

الزمالك يعين أحمد زاهر مديرا إداريا بدلا من أيمن حافظ

مرشد الجماعة الإرهابية يعلق على خطبة منصة رابعة أمام محكمة جنايات بورسعيد

4 زعماء أوروبيين في حانة.. وميركل ترفض حديث السياسة

أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فيديو

ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو
مروى اللبنانية تطرح أغنية بدك مني.. فيديو
أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟