ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن تردي الخدمات في قطاع الشهر العقاري

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:02 م
فرج عامر
فرج عامر
ماجدة بدوي
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقارى فى مصر من تردٍ فى الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري في مصر والموظفون والمواطنون المترددون على مكاتب الشهر العقاري بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.

وقال عامر، فى طلب الإحاطة، إنه على سبيل المثال وليس الحصر تعاني مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا، تضم مكاتب بأكثر من 20 موظفًا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب.

وأردف رئيس لجنة الصناعة، أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين.

وأضاف عامر، أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أى طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل.

وتساءل رئيس الصناعة، عن دور وزارة العدل والدولة في تسيير المصالح للمواطنين.

وطالب، بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التى لديها وفرة فى الموظفين، للعمل بالشهر العقارى والسجل المدنى، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى التى قد تتطلب يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك للانتهاء منها، وبناء مظلات لانتظار المترددين على مكتب الشهر العقارى، وتخصيص حمامات لهم.
loading...

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة جنوب البلاد

تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو

شاهد .. لحظات القبض على سيدة بريطانية قتلت زوجها

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

مسؤول روسي: القاهرة وموسكو وقعتا أكبر عقد في تاريخ السكة الحديد

مصرع 6 أشخاص في تصادم ملاكي وسيارة نقل جنوب بورسعيد

إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد

شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو

مركز استخباراتي أمريكي يشيد بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات في قطاع البترول

شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المقاولون العرب.. فيديو
شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور
ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟