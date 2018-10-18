طلب إحاطة برلماني بشأن تردي الخدمات في قطاع الشهر العقاري

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقارى فى مصر من تردٍ فى الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري في مصر والموظفون والمواطنون المترددون على مكاتب الشهر العقاري بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.



وقال عامر، فى طلب الإحاطة، إنه على سبيل المثال وليس الحصر تعاني مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا، تضم مكاتب بأكثر من 20 موظفًا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب.



وأردف رئيس لجنة الصناعة، أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين.



وأضاف عامر، أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أى طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل.



وتساءل رئيس الصناعة، عن دور وزارة العدل والدولة في تسيير المصالح للمواطنين.



وطالب، بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التى لديها وفرة فى الموظفين، للعمل بالشهر العقارى والسجل المدنى، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى التى قد تتطلب يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك للانتهاء منها، وبناء مظلات لانتظار المترددين على مكتب الشهر العقارى، وتخصيص حمامات لهم.