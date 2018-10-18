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شاهد.. اختتام المؤتمر العالمي لتجديد الفتوى بعزف السلام الوطني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:56 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
شيماء مجدي
اختتم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، المؤتمر العالمى للتجديد فى الفتوى بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر وأيضًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتم اختتام المؤتمر اليوم الخميس، بعزف السلام الوطنى بعد عرض مفتى الجمهورية أهم التوصيات والنتائج التى خرج بها المؤتمر.

وكانت عقدت دار الإفتاء المصرية عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرها العالمي الرابع في الفترة ما بين 16 إلى 18 من شهر أكتوبر الحالي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، وبمشاركة وفود من أكثر من 73 دولة من مختلف قارات العالم.

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