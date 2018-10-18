ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أسرار تحضير الحواوشى فى دقيقتين .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد الحواوشي من الأطباق التى يفضلها الكثيرون يمكنك تحضيره بخطوات بسيطة من مطبخك لتتمتعين بطعم ومذاق لتضمنين نظافته وجودته خاصة وأن هناك العديد من الأضرار تصيب الجسم بعد تناول الحواوشى خارج المنزل لعدم ضمان جودة اللحم المصنوع منها.

ووفقا للشيف غادة قاسم تعد أسرار وتكات عمل الحواوشى أبرزها رائحة الحواوشي وهى لا تأتي إلا من التوابل والفلفل الحار المفروم مع اللحمة كذلك يعود السر لنوع اللحمة المفرومة، فيفضل اختيار لحمة الدوش من الرقبة لأنها بها نسبة دهن مطلوبة ومرنة جدًا بعد الفرم.

إليك المقادير وطريقة تحضير الحواوشى بالخطوات فى الرابط التالى ..

ترشيحاتنا

حكم من فاته الظهر وأذن العصر.. بأيهما يبدأ؟

ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

مستثمر روسي يكشف تأثير عودة الرحلات بين مصر وروسيا على تركيا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

نقل رويدا عطية للمستشفى بعد طرح كليب أهدته لابنها على يوتيوب

اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الزمالك يعين أحمد زاهر مديرا إداريا بدلا من أيمن حافظ

رئيس أول شركة محمول مصري: مفاوضات مع مؤسسات عالمية للدخول كشركاء معنا

وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فيديو

ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو
مروى اللبنانية تطرح أغنية بدك مني.. فيديو
أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟