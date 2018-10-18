أسرار تحضير الحواوشى فى دقيقتين .. فيديو

يعد الحواوشي من الأطباق التى يفضلها الكثيرون يمكنك تحضيره بخطوات بسيطة من مطبخك لتتمتعين بطعم ومذاق لتضمنين نظافته وجودته خاصة وأن هناك العديد من الأضرار تصيب الجسم بعد تناول الحواوشى خارج المنزل لعدم ضمان جودة اللحم المصنوع منها.



ووفقا للشيف غادة قاسم تعد أسرار وتكات عمل الحواوشى أبرزها رائحة الحواوشي وهى لا تأتي إلا من التوابل والفلفل الحار المفروم مع اللحمة كذلك يعود السر لنوع اللحمة المفرومة، فيفضل اختيار لحمة الدوش من الرقبة لأنها بها نسبة دهن مطلوبة ومرنة جدًا بعد الفرم.



إليك المقادير وطريقة تحضير الحواوشى بالخطوات فى الرابط التالى ..