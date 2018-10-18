4 زعماء أوروبيين في حانة.. وميركل ترفض حديث السياسة

فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواد حانة في بروكسل توجها إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورج في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد قمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث وصافحا السياح ورواد حانة جران بلاس مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا وإجزافيه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد الماضي.



وقال بيتل، اليوم الخميس، لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة "كان ذلك لطيفا جدا... نحن أيضا بشر"، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء احتساء البيرة وتناول البطاطا (البطاطس) اللذين تشتهر بهما بلجيكا.



وقال مساعد لماكرون إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل أمس عائدين إلى الفندق بعد القمة حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في حانة قريبة. وأضاف "جاء ذلك بوحي اللحظة... وكان مريحا للأعصاب".



وفي وقت سابق أمس، استمع زعماء الاتحاد الأوروبي لتأكيدات تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية لهم بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج بريطانيا من التكتل في مارس القادم. وبعد مغادرتها بحث بقية الأعضاء مشكلتها في الحصول على تأييد لأي اتفاق داخل حزبها.



والتقط صحفي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي وهم يحتسون البيرة في الحانة، وكتب على تويتر يقول إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة "أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها".