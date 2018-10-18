التنمية المحلية تستجيب لمواطني جسر السويس وترفع القمامة من المنطقة.. صور

استجابت وزارة التنمية المحلية لشكوى عدد من المواطنين بمنطقة جسر السويس، بعد أن نشروا مجموعة من صور القمامة فى شارع جسر السويس الرئيسى المؤدى الى النزهة والشيراتون والحرفيين والتابع لحى النزهة.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم انها تواصلت مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتى دفعت على الفور بعدد من السيارات والمعدات التابعة لها، وتم رفع القمامة من المنطقة.



وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد ضرورة المشاركة المجتمعية للقضاء على القمامة.



