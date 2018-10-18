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رياضة

كاراتيه الأهلي يتسلم الدرع العام لبطولة القاهرة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تسلم الجهاز الفني للكاراتيه بالنادي الأهلي، الدرع العام لبطولة منطقة القاهرة بعد حصوله على المركز الأول في منافسات الـ«كاتا وكوميته» وبفارق أكثر من 800 نقطة عن المركز الثاني.

ويرأس جهاز الكاراتيه الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن مدير الجهاز.

وحقق كاراتيه الأهلي الفوز بالمراكز الأولى في بطولة القاهرة التي أقيمت مؤخرا باستاد القاهرة، ونجح في انتزاع الصدارة، والتتويج بالدرع العام رسميا.

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