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المرأة صانعة البطولات.. ندوة بجامعة المنيا عن عن دور النساء في حرب أكتوبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:58 م
المرأة صانعة البطولات..
المرأة صانعة البطولات.. ندوة بجامعة المنيا عن عن دور النساء
أيمن رياض
نظمت جامعة المنيا ندوة تثقيفية حول دور المرآة المصرية في حرب أكتوبر"، ضمن فعاليات مهرجان حكاية النصر45 الذي بدأته الجامعة في مستهل هذا الشهر ونظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حاضرت فيه الدكتورة عايدة هانم فاضل أستاذ علم الاجتماع الأسري بكلية الآداب قسم الاجتماع قامت خلالها بسرد تاريخي لدور المرأة المصرية منذ بداية القرن التاسع عشر مرورا بثورة 19 وما تلاها من انتفاضات وصولا لدورها الكبير في نصر أكتوبر العظيم، موضحةً بعض الأمثلة للنساء الرائدات خلال هذه الفترة ودورهم الريادي في هذا الحدث الكبير، مؤكدة بأن المرأة هي صانعة البطولات، وتحملت أعباء الأسرة المصرية حتى عاد زوجها بالنصر.

حضر الندوة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق وحدة العنف ضد المرأة بكلية التربية، والأستاذ وليد عبد القوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن، والأستاذة هايلايت مديرة المدن الجامعية.

وتضمنت الندوة فقرات، غناء فردي لإحدى الطالبات، وفقرة فيلم تسجيلي عن ذكرى نصر أكتوبر، وفقرات أسئلة اختبارية تاريخية للمتلقين.

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