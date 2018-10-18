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ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:53 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
توك شو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في ختام المؤتمر العالمي لدار الإفتاء لتجديد الخطاب الديني، إنهم قد خرجوا بعدد من التوصيات المهمة.

وتابع "علام" خلال كلمته بالمؤتمر المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس" أن التوصيات جاءت كالآتي: 
1-يقدر المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم في تجديد الخطاب الديني.
2-يؤكد المؤتمر على أن تجديد الخطاب الديني هو أنجح وسيلة للرد على دعوى المتطرفين.
3-يوكد المؤتمر على أن الإجابه عن أسئلة العصر المتجددة، هي جزء لا يتجزأ من عملية التجديد للخطاب، ولا يجوز التواني فيها.
4-التأكيد على ضرورة نشر ثقافة التجديد كمنظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والدين لا تنفصل عن باقي مجالات الحياة.
5-ينادي المؤتمر كافة دول العالم بضرورة تبني قضية التجديد العام.
6-السعي الدؤوب لتفعيل دور أمانات الإفتاء بالعالم، وتفعيل الميثاق العالمي للخروج من الفوضى التي تعاني منها منظومة الإفتاء.
7-الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
8-توصية الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالتوجه لدراسة التجديد بالفتوى، والعلوم التي تقوم على وصف الواقع.
9-التأكيد على ضرورة التجديد شكلًا وموضوعًا، واستحداث طرق جديدة لمواكبة العصر.
10-تشكيل لجنة علمية للمتابعة، مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر والعناية بتجديد الفتوى عمليًا.
11-دعوة مؤسسات الفتوى الرسمية على مستوى العالم، لتعميق قضية فقه الدولة والتركيز على فقه المواطنة والوطنية.
12-التأكيد على أهمية تفعيل منظومة القيم لإصدار الفتاوى الشرعية.
13-مد جسور التعاون المثمر بين دور هيئات الإفتاء في العالم والهيئات العامة والمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
14-التوسع في استشارة الخبراء في كافة مجالات الحياة عن طريق مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، للخروج بفتوى علمية صحيحة مبنية على معلومات موثقة.
15-تفعيل منظومة الإفتاء في قضايا الأسرة وتقديم الإستشارات الأسرية السديدة.
16-التنبية على خطورة ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المجتمعات، والدعوة للنظر في الأسباب المركبة للظاهرة، والعمل على مواجهتها.
17-تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائي للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء بالمستقبل.

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ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو
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