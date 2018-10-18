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رياضة

رسميا.. جهاد جريشة خارج قائمة الحكام في بطولة كأس العالم للأندية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:55 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة حكام الساحة والمساعدين الذين سيديرون مواجهات كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

واختارت اللجنة ستة أطقم تحكيمية يمثل كل منها واحدًا من الاتحادات القارية المختلفة، كما تم اختيار ستة حكام إضافيين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال البطولة.

وجاءت قائمة الحكام كالأتى: الياباني ساتو رايوجي والجزائري مهدي عبيد شارف والأمريكي ماروفو جاير، والبرازيلي ويلتون سامبيو، والنيوزيلاندي مات كونجر، والإيطالي جيانالوكا روسي للساحة، ومعهم 12 مساعدا لحاملي الراية وابتعد جهاد جريشة الحكم المصرى المميز عن قوائم الحكام المختارين بعد تألقه فى منافسات كأس العالم الماضية .

وتقام كأس العالم للأندية في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

يذكر أن الفرق التي ضمنت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا) والعين (بطل الدوري الإماراتي) وجوادالاخارا المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية) وتيم ويلينجتون النيوزيلاندي (بطل أوقيانوسيا)، في انتظار الفرق الفائزة ببطولات دوري أبطال أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

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