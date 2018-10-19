برلماني: ملتقى السلام حدث عالمي تتوافق عليه كل الأديان

أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بانطلاق ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، واصفا إياه بالحدث العالمي الذي تتوافق عليه كل الأديان.



وأضاف المسعود في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا المؤتمر يبعث رسالة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان، كما أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين أصبحت متينة وليس من السهل التفريق بينهم، مشيرا إلى أنه سوف يتم تأدية صلاة الجمعة في مسجد الوادي المقدس في سانت كاترين، في نفس وقت أداء الأقباط للصلاة في دير سانت كاترين، لتتداخل أصوات تكبيرات المساجد مع أجراس الكنائس.



وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن الاستفادة من هذا الحدث العالمي ستكون في كافة المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



كما أكد علاقة الحب التي تجمع بين المسلمين والمسحيين ونفي عدم وجود أي من الخلافات والمشاكل التي يزعم البعض بحدوثها، مؤكدا أن الدولة تسلك طريق التقدم والإصلاح في كافة المجالات، والواجب علينا جميعا التكاتف ومساندة بعضنا البعض حتي نري غدا أفضل.



الجدير بالذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد أن مدينة سانت كاترين أنهت استعداداتها لانطلاق ملتقى السلام العالمى الذى سيقام فى مدينة سانت كاترين على مدار يومين.